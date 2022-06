Samedi, les organisateurs proposeront de partir en réflexion autour de "la place de l’humain dans nos forêts" avec la participation de différents collectifs qui ont acheté des forêts pour y sauvegarder la biodiversité, y repenser les usages, ainsi qu’avec des spécialistes du ré-ensauvagement et de la gestion forestière. Le dimanche, le public découvrira plusieurs projets d’enquêtes autour des pratiques et savoirs locaux autour de la forêt: enquêtes auprès des cueilleurs de champignons des Cévennes, usages des essences de bois dans notre région.

Des ateliers et des balades

Tout au long du week-end, des ateliers permettront de se réapproprier savoirs et pratiques: ateliers culinaires à base de plantes forestières (épices, thés…), ateliers autour du travail du bois, de la vannerie de saule, de cordages de tilleul et récipients d’écorce, de feu primitif à l’archet, atelier d’écriture et atelier "cuisine sauvage" pour les enfants.

Des balades offriront une découverte des arbres et de leurs vertus médicinales, de l’évolution des plantes et de leurs stratégies d’adaptation, des plantes comestibles, des trésors du dehors opinel en main, des usages locaux du bois.

Il sera également possible de rencontrer Églantine et quelques enseignantes de l’école du dehors de l’Aquascope.

Au labo des plantes, trois savants fous démontreront le pouvoir des plantes. Un concours de Maisons de lutin sera organisé et il sera possible de concevoir un chapeau de saule, d’écouter des contes fantastiques, de fabriquer un jouet de plante et de manger de petits plats inédits

Les 25 et 26 juin dès 10h à l’Aquascope de Virelles. PASS 1 jour: 12€/adulte – 6€/enfant 6-12 ans; PASS 2 jours: 20€/adulte – 10€/enfant. Il est possible de s’inscrire aux balades et aux ateliers. Balade 6 €; atelier thématique 14 €. Enfants 6-12 ans: balade 4 €; atelier thématique 6 €. Lieu de bivouac près du Festival. 060/21.13.63 info@aquascope.be