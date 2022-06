Chimay: 130 ancêtres à nouveau sur les routes

Après deux années d’interruption, la Jurade Princière de Chimay a organisé la 4e édition de son rallye touristique et gastronomique destiné aux propriétaires de voitures de prestige et d’ancêtres automobiles. Ce dimanche, Ils étaient quelque 130 à s’élancer de la place Léopold devant un public avide de chromes et de vieux pistons. Sous un ciel bien plus frais que la journée caniculaire de la veille, les participants se sont d’abord dirigés vers Brûly-de-Pesche où ils ont fait halte au Bunker d’Hitler. C’est ensuite à Renwez (Charleville-Mézières) que les rutilants véhicules se sont arrêtés pour déguster les produits locaux. Au retour, c’est le traiteur Edgard Guiot qui a montré son savoir-faire aux participants, sous le chapiteau dressé pour l’occasion. Parallèlement à ce rallye gastronomique, une marche de 5, 10 ou 20 km a permis à 200 participants de redécouvrir la magnificence des alentours champêtres de Chimay. JPDT