Un rallye alliant tourisme et gastronomie

Ce dimanche 19 juin, la confrérie gastronomique et culturelle « La Jurade princière de Chimay » organise son 6e rallye touristique et gastronomique pour voitures anciennes et voitures de prestige sur la place Léopold de Chimay, avec plusieurs arrêts de dégustation. Des marches pittoresques dans Chimay et alentours sont également mises sur pied (circuits de 5, 10 et 20 km, départ de 8h à 15h). Différentes activités sont prévues au cours de la journée : dîner campagnard sous chapiteau, pain-saucisse, animations musicales, marché des producteurs.