À la découverte du Chemin Vert à Chimay

Ne dites plus Clos, mais Chemin

Dans la région de Chimay, on l’appelle encore parfois "le Clos" du Chemin vert (la rue où le SRG est basé). Mais aujourd’hui, l’appellation a été raccourcie pour mieux correspondre à l’esprit qui y règne: le Chemin Vert, pour désigner un lieu d’accueil et d’accompagnement des mineurs vers une vie meilleure.

Et le lieu est très vert, composé d’îlots de petit bâtiment entourés de pelouses, jeux d’enfants et espaces de détente extérieure, tels autant de maisons dans lesquelles les jeunes évoluent par groupe d’âge sous l’aile bienveillante des éducateurs, coordinateur, intervenante sociale, psychologue, psychomotricienne, ménagère.

Qu’il résulte d’un accident de la vie ou d’un long parcours semé d’embûche, l’arrivée d’un enfant ou adolescent au Chemin vert est toujours le fruit d’un mandat délivré par le Service d’Aide à la Jeunesse, ou du Service de Protection de la Jeunesse de Dinant ou Charleroi. Le travail des équipes du Service Résidentiel Général est alors de lui offrir un lieu où se poser, de l’aider à se structurer ou se reconstruire, pour lui permettre de grandir et, quand c’est possible, retisser du lien avec sa famille. Pour les plus grands, dès 16 ans, il s’agit aussi pour l’équipe éducative de les accompagner vers leur autonomie.

L’appui n’est pas cantonné au site résidentiel puisqu’un travail avec la famille est aussi entrepris, qui peut couvrir diverses problématiques: financière, de logement, thérapeutique. Une fois le jeune sorti du Chemin Vert, il peut encore bénéficier d’un accompagnement de 6 mois sur le lieu de sa nouvelle vie, histoire de ne pas déraper à la sortie du Chemin.

Observation et orientation

Les facettes de l’aide à la jeunesse sont variées; on trouve aussi au Chemin Vert à Chimay, un Service Résidentiel d’Observation et d’Orientation qui accueille des jeunes confrontés à des situations de maltraitance, de négligences graves et psychologiques dans leur milieu familial. Le SROO leur offre un refuge, le temps d’analyser la problématique et mettre en place des actions visant à encadrer enfants et parents en vue d’une réintégration en famille, et pour les cas les plus graves, de trouver une solution plus adéquate au bien-être du jeune.

Mise en situation

Afin de faire découvrir les différentes facettes de ces services, les députés ont pu y réaliser le parcours simulé, par exemple, d’un couple parental dont l’enfant vient d’être placé au Chemin Vert, ou encore un entretien de pré-admission d’une jeune fille en détresse, ayant besoin d’un temps de pause du milieu familial. Ces mises en situations, poignantes, ont permis de "faire vivre" aux députés le quotidien des équipes éducatives, l’importance de leur travail quotidien pour redonner la confiance aux jeunes qui leur sont confiés, les aider à se reconstruire, à se mettre en autonomie, à se relancer. " C’est très intéressant, plein d’émotions aussi car, partout jusqu’à présent, je n’ai vu que des gens passionnés par leur métier, qui est pourtant parfois très lourd ",a conclu le député couvinois au terme de cette journée.