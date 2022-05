EnéoSport propose des randonnées, en Wallonie et dans la Botte du Hainaut

L’ASBL propose 26 disciplines différentes, certaines étant plus développées que d’autres comme la marche/randonnée, l’aquagym & la gymnastique.

À côté des activités hebdomadaires, s’organisent de nombreuses autres activités. En effet, les cercles EnéoSport organisent tout au long de l’année de nombreuses journées sportives ouvertes à tous, dans l’ensemble de la Wallonie et à Bruxelles.

Parmi toutes ces disciplines, à la demande de nombreux membres, manquait la randonnée longue distance de + – 20 à 25 km. Dès lors, depuis août 2021, Alain Damay organise et coordonne des marches mensuelles qui permettent de découvrir la région dans une ambiance conviviale mais à un rythme soutenu. Pour les moins aguerris à ces longues distances, une boucle plus courte permet malgré tout aux marcheurs de participer le cas échéant à un pique-nique.

La marche en tant que sport et loisir est accessible à tous et peut être pratiquée avec différents degrés d’intensité. Elle est particulièrement bénéfique pour le système cardio-vasculaire et elle permet de tonifier tout le corps. Pour effectuer de belles promenades dans les campagnes wallonnes en compagnie d’un groupe d’amis, il suffit de participer gracieusement à la première marche découverte. En devenant ensuite membre d’Enéo ou d’Enéosport, l’aventure peut être poursuivie. Il est à noter que section animée par Alain Damay fait partie du cercle de marche Rando Évasion de Charleroi, les randonneurs provenant de la région du Centre, de la Thudinie, du Pays de Chimay et de Charleroi.

Prochaines sorties:

10/05/2022 De Gendron à Dinant (Gare à gare); 31/05/2022 Autour du mont de la Trinité (Hérinnes – Maison de Léaucourt); 14/06/2022 Le Hain entre 2 Braine (Braine-l’Alleud); 12/07/2022 Boucle champêtre autour de la Sambre (Merbes-leChâteau); 9/8/2022 De Sy à Barvaux (Gare à gare); 30/08/2022 Dans le parc naturel des Plaines de l’Escaut et dans les pépinières. (Lesdain); 13/09/2022 Dans la Botte du Hainaut entre lacs et forêts (Rance)

11/10/2022 Autour du Val Joly (Eppe-Sauvage – France).

Infos: alain@damay.be