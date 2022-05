Baileux: Wil'Outils veut s'étendre et s'installer sur le zoning, mais l'urbanisme refuse

Voici douze ans, le jeune couple ouvre un magasin de location de matériel et d’outillage pour le bâtiment, pour les professionnels: visserie, boulonnerie, soudure, zinguerie, vêtements de travail… Le commerce, dénommé Wil-Outils , occupe trois personnes. Les locaux, d’une surface de 500 m2 (plus un lieu de stockage de 250 m2), sont loués à la société voisine Ramaekers, à Baileux.

Un terrain acheté sur l’extension du zoning

"Mais nous sommes à l’étroit ici, explique Wilfried Meunier. Nous voulons développer nos activités, grandir, et lancer de nouveaux services pour notre clientèle tout en bénéficiant d’un meilleur environnement de travail. C’est pourquoi nous avons déposé une demande pour nous installer sur une parcelle dans la nouvelle extension du zoning de Baileux.Nous voulons devenir propriétaire de nos installations et nous étendre. Cette localisation nous permettra égale ment d’avoir une meilleure visibilité."

Confiant dans leur projet, ils achètent un terrain pour la somme de 80000 €. La Ville de Chimay est favorable au projet. L’intercommunale Igretec, qui gère le zoning, aussi. L’investissement est de 800000 €.Une demande de permis est introduite en décembre 2020 auprès de l’urbanisme à Charleroi, pour des locaux d’une surface de 1400 m2. Puis une modification est apportée en mai 2021. Mais c’est la douche froide: en septembre 2021, le permis est refusé. Motif: Wil’Outils est considéré comme un magasin de détails et n’a pas sa place sur un zoning. Une charte pour les occupants potentiels du zoning stipule en effet que les commerces de détails sont interdits.

"Mais nous ne vendons pas à la pièce, souligne Wilfried Meunier. Nous ne sommes pas un Hubo.Nous travaillons à plus de 85% pour des professionnels et nos produits sont conçus pour eux. Notre place n’est pas en ville et maintenant on nous dit que nous ne pouvons pas aller sur un zoning. Finalement, où pouvons-nous aller pour travailler? C’est d’autant plus incompréhensible que l’extension du zoning de Baileux est quasiment vide."

Pas le bon permis

Un avocat spécialisé est consulté et leur conseille de plaider leur cause devant une commission de recours. "Nous avons pu leur prouver que nous nous adressions aux professionnels et que nous n’étions pas un commerce de détail", reprend Wilfried Meunier. La commission remet donc un avis favorable mais ajoute que ce n’est pas le bon permis qui a été demandé au départ.Comme il s’agit d’un commerce de plus de 400 m2, un permis intégré aurait dû être introduit. "C’est la première fois que nous entendions parler de cela, s’étonne le jeune couple. Lors de la première demande de permis, cela n’avait même pas été évoqué. Mais nous avons fait le nécessaire."

Et de nouveau, le permis est refusé par l’urbanisme en janvier 2022, toujours pour les mêmes raisons.

Beaucoup d’argent dépensé

"Nous avons pensé tout arrêter, confie Wilfried Meunier. Nous étions révoltés. Que de temps, d’énergie et d’argent perdus. Nous avons déjà dépensé près de 70000 € pour ce projet en procédures diverses, pour l’avocat, en frais pour prolonger les délais de notre emprunt, sans compter que nous continuons à payer le loyer pour les locaux actuels.La société Raemakers qui doit construire notre bâtiment est aussi impactée. Nous voulons avancer, créer de l’emploi, et on nous met des bâtons dans les roues."

Finalement, le couple va faire une dernière tentative en réintroduisant une demande de permis intégré en précisant qu’ils sont prêts à abandonner les 15% de clients non-professionnels au besoin.La décision est attendue fin septembre 2022. "Si c’est un nouveau refus, nous arrêtons les frais, insiste le jeune couple. Nous n’avons pas besoin d’aide, juste d’un accord administratif."