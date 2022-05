Un jeu organisé par les Soroptimistes

Pour la treizième année consécutive, le club Soroptimist de la Thiérache a organisé dans les locaux de l’athénée royal de Chimay, un jeu intellectuel « La Thiérache en herbe », destiné aux élèves de 1re année secondaire des écoles de la région. Le jeu a réuni huit équipes de 4 élèves des athénées royaux Jean Rey de Couvin et de Chimay, du collège St-Joseph de Chimay et de l’institut Sainte-Marie de Pesche. Les questions de culture générale, de français, de géographie, d’histoire et de mathématique sont rédigées par un comité de rédaction du club. Une épreuve sportive de tir à l’arc complétant l’épreuve.