Le vendredi 29 avril, le Centre culturel de Chimay vous donne rendez-vous à 20 h pour une soirée déjantée en compagnie du comédien belge Pierre Mathues et de son spectacle « La Belgique expliquée aux Français ». En route pour une visite loufoque et très drôle de la Belgique en septante minutes, avec un peu de dérision, une louche de subversion, une pincée d’autodérision autour de l’histoire, la géographie, les langues, la politique et les inventions belges. Un peu de cirque, de participation du public, de rap, de slam, des sons, des fanfares, des musiques rigolotes, des textes drôles et touchants. Oui, la Belgique est fantastique, sympathique, bureaucratique, humoristique, parfois tragique, bucolique, comique. On y mange du cramique, on joue au vogelpick… Pierre Mathues offre là une démonstration de douce folie belge. Tout y passe : la brève Histoire belge, quelques mots de flamand, nos deux reines et nos deux rois, le « Non, peut-être », la seule façon au monde de bien cuire les frites (le Belge cuit ses frites deux fois !) et le reggae belge (très gai) : « De tous les peuples de la Gaule, les Belges sont les plus braves »… JPDT