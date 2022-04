Cette procession s’apparente à celles de la semaine sainte dans le bassin méditerranéen, notamment en Espagne. Celle-ci étant l’expression typique de la foi de cette période. La procession a trouvé vraisemblablement son origine dans les mystères religieux de l’époque. Elle était destinée à une population peu instruite qui n’avait accès aux thèmes de l’Évangile qu’au moyen d’un petit spectacle.

Cette année, ils étaient encore 12 pénitents à revêtir la bure et la cagoule confectionnées en 1953, lors de la mise sur pied de la procession voulue par le curé de l’époque, Jérôme Denuckt. Elles sont loin, les années fastes de la procession où l’on dénombrait jusqu’à 70 pénitents. De nos jours, comme partout ailleurs, l’église de Virelles n’est plus guère remplie que pour les mariages ou les enterrements. Plus de curé pour habiter le village et inciter les villageois et les élèves de l’école à participer à l’événement.

Les pénitents anonymes avaient à l’origine des liens étroits avec le village. Aujourd’hui, parmi les pénitents présents, certains y participent par convictions religieuses mais d’autres pour pérenniser le maintien d’une tradition locale rarissime dans le nord de l’Europe. Ce qui fait l’unanimité parmi les pénitents, c’est la motivation de maintenir cet événement et l’espoir d’être encore plus nombreux l’année prochaine.