Chimay: les vendredi et samedi saints, il joue de la trompette depuis le clocher de la collégiale

Pauvre de lui en effet, bien qu’il ait répété ses gammes en son restaurant et qu’il se soit assuré du bon fonctionnement de sa trompette, celle-ci lui a fait le coup du piston bloqué au sommet de la collégiale. Et pas moyen de lui faire entendre raison en dépit de ses multiples mais vaines tentatives. Comme la musique adoucit les mœurs et rend optimiste, c’est sur un air chevaleresque que le trompettiste s’est incliné devant l’obstination résolue de son instrument de ne sortir aucun son malgré l’attente des témoins de la scène sur l’esplanade de la Grand’Place. Il a dû reporter son appel aux offices religieux en début de soirée, mais avec cette fois, la sœur jumelle de la trompette récalcitrante.

Des situations cocasses, Jean-Guy De Meyer en a rencontrées depuis qu’il perpétue cette tradition, à savoir presque cinq décennies!Selon nos informations, cette tradition s’avère unique en Belgique.

Une tradition chimacienne

" Parfois à cause du froid, j’ai déjà eu un piston qui se bloquait, mais de toute évidence, ce n’est pas le cas aujourd’hui puisqu’il fait un temps splendide", constate notre musicien. Régulièrement, c’est le vent qui s’engouffre violemment dans le pavillon de l’instrument. Je me souviens aussi qu’une journaliste m’avait accompagné, mais elle n’osait plus redescendre. Une année, alors que j’étais en train de jouer les morceaux mortuaires, les cloches ont commencé à sonner à toute volée. Tout vibrait sous mes pieds. C’était M. le doyen qui avait tout simplement oublié de les arrêter ."

Sûr que la panne du piston, vécue cette année 2022, viendra s’ajouter aux autres anecdotes qu’il pourra raconter à ces petits-enfants.

Les visiteurs, mais également des Chimaciens sont toujours surpris d’entendre, les vendredi et samedi saints, le son d’une trompette dans le clocher de Chimay pour appeler les paroissiens aux offices célébrés dans la collégiale. Ces sonneries de trompette remplacent les cloches qui, selon la tradition populaire, s’envolent vers Rome. Auparavant, dans beaucoup de paroisses, c’étaient les crécelles grêles ou craquantes des enfants de chœur en mal de chahut qui prenaient le relais pour appeler aux offices.

À Chimay, on a choisi un autre canal d’information pour avertir les paroissiens: un trompettiste monte dans la tour de la collégiale et au niveau des abat-sons, dans l’ouverture des premières lucarnes de la flèche, il sonne de son instrument qui égrène les notes de la première strophe du " Stabat Mater Dolorosa, juxta crucem lacromosa, dum pendebat Filius ". Cette sonnerie étant répétée aux quatre coins cardinaux.

Cette tradition donne un cachet particulier à ces jours sacrés, célébrés dans de nombreux pays à travers le monde.