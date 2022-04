Chimay: il «pète un câble» dans un sas de banque et agresse une cliente

Aux côtés du prévenu, il devait y avoir Madison, sa compagne. Mais cette dernière n’a, selon le parquet, "pas compris ce que signifiait une citation à comparaître devant un tribunal correctionnel" et sera jugée par défaut. Avec Christopher, elle forme un couple qui passe le plus clair de son temps à ne rien faire. Les deux amoureux touchent 1200€ de CPAS et consomment de la cocaïne depuis plus d’un an et demi pour environ 500€ par mois. Dans ce cadre de vie loin d’être idyllique, Christopher et Madison s’apprêtent à accueillir un bébé, alors qu’ils ont déjà perdu la garde d’un enfant.