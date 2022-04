Une expo tourne nos yeux vers le ciel, à l'Aquascope de Virelles

Durant l’exposition, le visiteur pourra découvrir dix vitrines dans une ambiance"cabinet de curiosités". La responsabilité artistique de l’exposition a été confiée à l’artiste Jean Claude Dresse, qui prête pour l’occasion plusieurs de ses pièces, dont quelques-unes inédites.

L’histoire du site de l’étang de Virelles sera également présentée en images. Le photographe Laurent Malbrecq complète l’évocation naturaliste par quelques clichés de la faune du site de Virelles.

Durant l’exposition, des conférences seront proposées, citons notamment le vendredi 3 juin à 19h30: "L’astronomie des cadrans et calendriers (Stonehenge)" par Sylvia Pardi, archéologue et astronome.

En juillet et août, des soirées d’observation commentée du ciel seront également organisées, notamment pour la "Nuit des étoiles filantes". Un programme de balades de découvertes, pour les individuels et les groupes, sera proposé durant toute la durée de l’exposition. Au programme: visite commentée de l’expo, observation des cigognes blanches durant leur nidification et balades dans le Bois de Blaimont, le long de l’Eau Blanche, jusqu’au cadran solaire du viaduc. Des activités de découverte seront également proposées à destination des groupes scolaires.

L’exposition, fruit d’un partenariat entre le CNABH (Cercle des Naturalistes et Astronomes amateurs de la Botte du Hainaut) et l’Aquascope Virelles avec les communes de Momignies et de Chimay, Biodivercité et l’association "Pour Mon Village", est accessible aux visiteurs de l’Aquascope durant les heures d’ouverture, jusqu’au 21 août.

Aquascope Virelles – rue du Lac, 42 – 6461 Virelles 060 21.13.63 info@aquascope.be www.aquascope.be