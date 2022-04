Chimay: les aides Covid pour les clubs sportifs vont enfin arriver

Il y a un an environ, la Région wallonne annonçait le lancement d’une mesure de soutien aux Communes en faveur des clubs sportifs dans le cadre de la crise du Covid-19. Celle-ci consiste en une aide directe à hauteur de 40 € par affilié. Ainsi, ce sont près de 24 millions d'euros d’aides qui ont été octroyés, à destination de plus de 5000 clubs sportifs. Les Communes avaient ensuite la charge de reverser ces montants à leurs propres clubs. Il y a peu, cependant, la députée régionale Rachel Sobry apprenait que les clubs sportifs de la Ville de Chimay n’avaient toujours pas perçu le moindre euro de cette aide. Elle s’est donc inquiétée de la situation au Parlement wallon, auprès du ministre des Pouvoirs locaux, Christophe Collignon."Ces clubs sportifs sont donc pénalisés alors qu’ils attendent ces aides avec impatience tant leur trésorerie est au plus bas avec les mois difficiles qu’ils viennent de connaître, sans buvette ni supporters", est intervenue la députée."Avez-vous eu écho de ces incidents relatifs à la liquidation des aides par les communes?".