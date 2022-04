Un sauvetage

Le "Tous ensemble", prôné par l’unité scoute de Chimay, a notamment été magnifiquement mis en exergue le 11 juillet 2012, à Noirefontaine, près de Neufchâteau. Ce jour-là, une quinzaine d’éclaireurs de 14 à 15 ans entendent un grand plouf et un bruit de tôles écrasées. Une voiture participant à un rallye de voitures ancêtres était tombée dans la rivière, les 4 roues en l’air. Le conducteur criait et le passager, inconscient, avait la tête dans l’eau. N’écoutant que leur courage, après avoir marqué un temps d’arrêt pour coordonner leur action, la troupe retourne la voiture, sort le conducteur et coupe la ceinture de sécurité du passager. Par chance pour ce dernier, sous la conduite de leur animateur, le Dr Brisbois, les scouts lui font un massage cardiaque.

Au bout de quelques minutes, le passager retrouve ses esprits avant l’arrivée du SAMU.

100 ans aujourd’hui

100 ans, cela se fête dignement. Ainsi, pour ce centenaire de l’unité, une balade gourmande, un apéro convivial, un méchoui, et bien entendu un concert proposant les traditionnels chants de scout suivi d’un non moins traditionnel feu de camp ont rassemblé plusieurs centaines de participants aux différentes activités.

Parmi les invités du jour, le père Jacques, totémisé Fourmi, a tenu à rejoindre tous ceux qu’il a côtoyés durant plusieurs décennies, aussi bien lors des réunions hebdomadaires que lors des camps d’été. Il reste à jamais la personnalité fédératrice de l’unité depuis sa relance en 1977. Il est à noter qu’il venait, par tous les temps, à vélo de l’abbaye de Scourmont pour accompagner les "animés" dans leur apprentissage du vivre ensemble.

Et demain?

Cela fait déjà 6 ans que le staff actuel a repris le flambeau de l’ancienne équipe d’animation. " Cette fois, c’est nous qui passons le relais en automne prochain. Ce que nous avons hérité de nos animateurs lorsque nous étions nous-mêmes animés, nous avons essayé de le transmettre durant ces 6 années. Et c’est ce même état d’esprit que nous souhaitons transmettre à la nouvelle équipe de responsables, à composer en puisant parmi les animateurs actuels ou d’autres, désireux de s’impliquer pour assurer la pérennité de l’unité. L’appel est d’ores et déjà lancé auprès d’anciens scouts ou de parents.Il va de soi que nous accompagnerons le nouveau staff pour apporter à notre mouvement de jeunesse un nouveau vent de fraîcheur et assurer la passerelle entre les parents et la nouvelle direction de l’unité", souligne Labrador, le chef scout qui profite de l’occasion pour remercier tous les sponsors qui ont contribué au succès des festivités du centenaire.

