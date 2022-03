Virelles : un cadran solaire sur le RAVeL au viaduc de Blaimont

C’est l’artiste Jean Claude Dresse qui a donné, à cet objet, le caractère d’une œuvre monumentale qui allie l’artistique et l’ingénierie. Il s’agit d’un cadran solaire de type vertical légèrement déclinant, le viaduc étant pratiquement dans l’axe est-ouest. Le cadran est solidement boulonné sur une imposante semelle en béton de 16 t, au milieu du tablier du pont.

L’heure indiquée par l’ombre du bec

La table du cadran mesure 5 mètres sur 3,80 mètres. Le bec de la sculpture fait office de stylet et indique l’heure et la date. En période d’ensoleillement, l’ombre produite par le bec est prolongée jusqu’aux chiffres des heures. L’ombre bouge à l’opposé de la course du soleil. On lit donc un cadran solaire d’ouest en est. L’heure affichée est l’heure solaire: ce n’est pas l’heure légale. Pour convertir l’heure solaire en heure légale, il faut ajouter plus ou moins 1h50 en été et 50 minutes en hiver.

Ce projet a pu voir le jour sur l’initiative de l’artiste Jean-Claude Dresse, de Patrice Wuine, du Cercle des Naturalistes et Astronomes amateurs de la Botte du Hainaut, en partenariat avec la Ville de Chimay, la Commune de Momignies, le Service Public Wallon DGO1 Chimay, l’Association "Pour Mon Village", les amis de l’Arboretum 156.

Une précision astronomique

" Grâce à ce cadran, nous réalisons la jonction entre l’Aquascope de Virelles et le Cercle des Naturalistes et Astronomes", explique l’artiste Jean-Claude Dresse."Après la réalisation de la maquette au 1/10, je l’ai présentée à un ingénieur, Patrice Wuine, qui a effectué tous les calculs afin de pouvoir installer le cadran sur le pont. Il faut savoir qu’il était impossible de le trouer et que le cadran devait pouvoir résister à des vents de tempête. Une fois terminé, j’ai réalisé des gabarits au 1/1 afin que les éléments puissent être découpés dans de l’inox. C’est un ami, Michel, qui a soudé tous les éléments et j’ai parachevé la finition que vous voyez aujourd’hui."L’artiste va commencer la réalisation d’un second cadran solaire qui sera installé sur le territoire de Momignies.

La précision du cadran a été confiée à Patrice Wuine qui, avec l’aide de la Commission des Cadrans Solaires de la Société astronomique de France, a tenu compte de la particularité de l’implantation du viaduc pour modifier quelque peu le bec de la cigogne, de manière à ce qu’il donne l’heure à moins de 5 minutes près. Après essai, l’erreur était à peine de quelques minutes.

L’apport du CNABH

Le Cercle des Naturalistes et Astronomes amateurs de la Botte du Hainaut existe depuis 2011. Mais il n’a été constitué en ASBL qu’en janvier 2013. Il rassemble à l’origine des passionnés d’astronomie, soucieux de faire revivre une activité sur le site historique de l’Observatoire de Sivry. Le Cercle s’est ensuite enrichi d’autres passionnés, des naturalistes cette fois, pour constituer un groupe qui s’est rassemblé autour du projet d’Arboretum sur le RAVeL Momignies-Chimay. Le CNABH est le co-responsable des aménagements du RAVeL via deux conventions avec les Communes de Momignies et Chimay.

Contact: 0495/54 20 01 ou www.cnabh.be