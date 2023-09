Un itinéraire cyclable bis, à Silenrieux ?

Le conseiller a pointé du doigt l’incohérence des investissements consentis: "Nous pouvons nous réjouir que notre commune, grâce à son caractère touristique, ait l’avantage d’être traversée par plusieurs tronçons cyclables. Cependant, nous pouvons déplorer le manque de cohérence dans leurs parcours, entraînant des désagréments pour les cyclistes mais aussi pour les autres usagers. Ainsi en est-il du tronçon situé le long de la N978, à Silenrieux, géré par la Région wallonne."

Et de fustiger le placement, en janvier, de deux panneaux d’interdiction de se garer sur un tronçon de 200 mètres à hauteur du jeu de balle. "Des procès ont été dressés les premières semaines", regrette-t-il.

"La piste a été créée il y a une douzaine d’années par la Région mais les panneaux n’ont été posés qu’il y a quelques mois en effet, a expliqué le député-bourgmestre Christophe Bombled. Il y a un souci à hauteur du jeu de balle, en effet, pour les supporters du jeu, pour les visiteurs de la brocante dominicale, ainsi que pour ceux des commerces locaux. On manque de parking et les voitures se garent sur la piste. Deux ou trois procès ont été dressés, mais plus après. J’ai sollicité la recherche d’une solution, la répression n’étant pas la meilleure."

Un itinéraire alternatif

Le collège communal a proposé au SPW Mobilité Infrastructure une déviation de la piste cyclable, pour éviter ces 200 mètres litigieux: "Au carrefour, la piste suivrait la rue Par-delà L’eau pour longer la Silène, franchir la rivière sur la passerelle et rejoindre la rue de la Forge puis la rue de Beaupont afin de rejoindre la piste plus loin, sur la route des Barrages. La discussion a été âpre mais elle s’est clôturée de façon positive. Cet itinéraire bis ne remplacera par la piste actuelle mais il pourrait être proposé comme déviation lors des événements. On masquera les panneaux pour organiser le passage des vélos."

Ces aménagements seraient financés via l’enveloppe Pimaci, réservée aux investissements cyclables.

Une commission Mobilité ?

Dans la foulée, Cédric Leclercq (Cerf + ) a suggéré la constitution d’un groupe de travail sur la mobilité, "afin de réaliser un plan de circulation prospectif sur l’ensemble de la Commune, qui permettra d’appréhender les enjeux de mobilité."

Il a par ailleurs proposé que les liaisons intervillages réalisées naguère par le GAL et Sentiers.be servent de base pour la création de liaisons cyclables entre les villages de l’entité.

Christophe Bombled a invité à l’opposition à apporter des propositions d’itinéraires pour avoir une base de travail. Mais on a senti le bourgmestre agacé par cette question de la mobilité douce dans son entité: "On ne part pas de zéro mais des liaisons douces entre les villages, cela ne marchera pas. Toutes ces politiques mises en place à Namur n’ont rien à voir avec nos réalités locales. C’est deux mondes différents. On en arrive à mettre plus d’argent, actuellement, sur la mobilité douce que pour l’entretien des voiries. On aboutit parfois à des investissements d’un million lorsqu’il faut aménager 200 m de route, simplement parce qu’on est obligé d’y intégrer une piste cyclable. Que font les cyclistes au bout de ces 200 m ? Il faudrait faire preuve de bon sens et de sens pratique…"