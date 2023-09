Dimanche, une balade pour rappeler le maquis de Senzeilles

En février 1943, une poignée de résistants rejoignent la forêt de Senzeilles. Ils viennent de Liège ou d’ailleurs, mais certains ont été "brûlés", c’est-à-dire que leur activité a été découverte par les Allemands et que leur vie est menacée.

Ils s’installent dans le bois de Senzeilles et prennent progressivement des contacts avec des sympathisants dans la région et avec les réseaux de résistance qui existaient déjà. En septembre 43, la construction de cabanes en dur, d’une cuisine et de postes d’observation commence. D’autres résistants les rejoignent. La proximité de la base aérienne de Florennes en fait un point stratégique intéressant.

Famille Lehouck

Rapidement, le maquis établit des liens avec la famille Lehouck-Gerbehaye de Senzeilles qui était déjà entrée dans la résistance depuis le début de la guerre et cachait des juifs pour leur permettre de s’enfuir vers la France. La famille devient le soutien le plus important du maquis et leur fournit des armes, de la nourriture, des vêtements.

Julien Lehouck était l’ancien bourgmestre de Senzeilles. Il avait été remplacé moins d’un an avant par un bourgmestre rexiste. Il avait un grand réseau et était bien connu dans la région, Mais sa visibilité le rendait vulnérable. Dès la fin du mois d’octobre, la femme du nouveau bourgmestre s’était rendue au bureau du parti Rex de Charleroi pour dénoncer le réseau. Dans un premier temps, les Allemands ne bougèrent pas mais renforcèrent la surveillance sur le maquis.

Malheureusement, les maquisards commettent des imprudences: quelques coups de feu pour célébrer le 11 novembre et, à Noël, des maquisards descendent près de la voie de chemin de fer avec leurs armes alors que les rails étaient surveillés. La fin du maquis est précipitée en février lorsque quelques maquisards décident unilatéralement d’enlever puis de tuer des sentinelles allemandes qui surveillaient la carcasse d’un B17 écrasé quelques semaines plus tôt dans le bois de Senzeilles. Quelques jours après l’attaque, le maquis est encerclé et les maquisards pris par l’armée allemande.

12 Pendus

Pour 12 des maquisards parmi lesquels Julien Lehouck, l’histoire se termine le 25 février 1944, date à laquelle ils sont jugés, reconnus coupables et pendus à Breendonk. D’autres maquisards, capturés plus tard, et les soutiens du maquis ont été déportés. C’est le cas de Simone Gerbehaye et de son fils, Paul Lehouck. Si Paul ne survit pas à la déportation, Simone s’en sort. Elle revient dans un état déplorable et se remet contre toute attente. Elle est élue bourgmestre de Senzeilles de mai 1947 à 1973 et devint la première sénatrice belge.