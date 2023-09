Cécile Souris ce mois-ci à la galerie de l'office du tourisme de Cerfontaine

Après donc un demi-siècle de bons et loyaux services, comme le veut la formule, le Cercle culturel cerfontainois a voulu se donner de nouvelles ailes afin de poursuivre ses missions. Une relance nécessaire après le décès cette année d’André Lépine, l’une de ses figures de proue.

Cette relance s’est traduite par l’élection d’un nouvel organe d’administration composé d’Anne-Catherine François à la présidence, de Claude Glady au secrétariat et d’Yvonne Marchand à la trésorerie.

Pour marquer le coup de ce renouveau, les administrateurs ont décidé d’organiser en août 2024 une exposition sur les nombreuses activités du Cercle d’Animation durant ces 50 années. Pour réussir ce rendez-vous, le Cercle est à la recherche d’un maximum de souvenirs. Chacun est donc invité à fouiller ses tiroirs !

Cécile Souris ce mois-ci

En attendant cet événement de l’été prochain, la galerie de l’office du tourisme accueille une nouvelle artiste pour ce mois de septembre. Il s’agit de Cécile Souris.

Installée à Chimay, elle est originaire de Castillon. Depuis toujours, elle a été attirée par le domaine artistique et c’est à 16 ans qu’elle a fait ses premiers pas à l’académie de Charleroi. Quelques années plus tard, ce sera l’académie des Beaux-Arts de Bruxelles où elle suivra 3 années de dessin et trois années de modelage.

La vie professionnelle met un frein à ses desseins artistiques et ce n’est qu’en 2005 qu’elle se remet à la peinture. Lors d’un stage, le peintre chinois Cao Bei An lui fait découvrir l’aquarelle, qui deviendra sa passion. Cécile Souris précise: "En aquarelle, bien que ce soit une technique des plus faciles, j’ai de suite été fascinée par la réaction de l’eau et des pigments, une véritable magie. Une folle fusion à parfois maîtriser et beaucoup de pratique est le seul moyen d’y arriver".

Pour le moment, elle peint surtout des personnages et dès ce mois de septembre, elle anime un atelier d’aquarelle à Sivry. Après Walcourt, Nismes, Namur et bien d’autres endroits, la revoilà donc à Cerfontaine où ses œuvres sont visibles à la galerie de l’office du tourisme jusqu’au 28 septembre. Entrée libre aux heures d’ouverture de l’office.