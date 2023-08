Cerfontaine: il avait trouvé la faille pour faire le plein quasi gratuitement

Cette borne défectueuse permettait en utilisant une carte bancaire faiblement approvisionnée d’obtenir une quantité de carburant supérieure au montant qui devait être débité. L’homme a senti le bon filon. Il a décidé de s’approvisionner pratiquement gratuitement en carburant. Il a non seulement fait des pleins à moindre coût, mais il a aussi envoyé des personnes de son entourage faire leur plein et remplir des grandes quantités de bidons de carburant.

Il suffisait de présenter une carte couplée à un compte en banque très peu approvisionné pour faire le plein pratiquement gratuitement. Les retraits ont été si importants, que le montant exact n’a pas pu être déterminé. Selon la société Lukoil, propriétaire de la station-service, le montant détourné pourrait avoisiner les 11 802, 69 €.

Lorsque la société a découvert le problème, une surveillance policière a été mise en place. Les suspects venaient faire leur plein après 22 heures pour limiter la présence de témoins. Trois personnes ont été interpelées en flagrant délit. Une dizaine de personnes ont été poursuivies en instance.

Le quadragénaire a reconnu s’être approvisionné, de sa propre initiative, à la pompe litigieuse. Il a aussi admis avoir remis des bidons à un homme qui travaillait pour lui pour que ce dernier le livre en carburant. Il n’a admis avoir participé qu’à cinq ou six commandes de ce type. Mais ce dernier avait déclaré qu’il lui avait fourni neuf bidons de vingt-cinq litres qu’il lui remplissait pour cinquante euros. Il a précisé qu’il avait réalisé ces livraisons à cinq ou six reprises. Entre ces livraisons et les approvisionnements de sa voiture personnelle, la cour a estimé que l’intéressé aurait indument bénéficié de 1380 litres de carburant.

L’homme a confirmé ses aveux devant la cour d’appel. Le condamné devra rembourser 1380 litres de carburant à la société..