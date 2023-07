Trois jours à fêter la mamie de Jésus

Mamie

Un coup d’œil à Wikipedia pour apprendre ou se rappeler qu’Anne est née à Hébron vers 55 avant Jésus, fille de Akar et de Emérencie, un couple qui compte quelques terres à Bethléem et à Jérusalem. Ce couple a déjà vu l’arrivée d’un fils, Ismérie, de huit ans l’aîné de sa sœur Anne. Nous sommes à cette époque au moment de la conquête par Rome de la Palestine et Anne a 9 ans quand ses parents déménagent vers Jérusalem. C’est à 20 ans qu’Anne épouse Joachim. Un mariage sans enfant durant les 20 premières années, cause de leur séparation provisoire avant qu’un ange leur annonce à l’un et à l’autre l’arrivée d’un enfant. Le couple se réunit à nouveau. La suite, c’est Marie, c’est Joseph, c’est l’archange Gabriel et l’arrivée de Jésus pour le plus grand bonheur de sa mamie Anne.

Ducasse

Peut-on imaginer que pour tout Silenriverain, la mi-vacances ce soit avant tout le souvenir de toute cette saga familiale ? On peut en douter car le dernier week-end de juillet, c’est plutôt carrousel, tir à pipes et baraque à frites et c’est surtout la marche folklorique dédiée à sainte Anne.

Si, déjà samedi, on entendait le fifre et le tambour dans certains quartiers isolés, c’est surtout lors de la journée dominicale que le public, toujours nombreux, attendait la prestation des différentes composantes de la marche.

Moment fort, la grand-messe militaire et tout le cérémonial protocolaire qui s’en est suivi. Et ce, avant de partir pour un grand tour passant par la chapelle Sainte-Anne, tout en haut du village. Le périple s’est terminé par un autre moment d’importance, la rentrée toujours appréciée des nombreux spectateurs. Le lundi complète, comme un peu partout, ce week-end de festivités que la pluie a perturbé de temps à autre.