Certes, c’est une marche comme on en connaît beaucoup dans l’Entre-Sambre-et-Meuse mais qui se caractérise tout d’abord par le fait qu’elle remonte à bien longtemps puisqu’on parle déjà d’elle en 1619, après la reconnaissance de la confrérie Sainte-Anne par le pape, en 1618. La procession Sainte-Anne devient un pèlerinage régional avec la participation d’une compagnie de jeunesse avec des tambours et salves d’honneur. On marchait en pantalon blanc, sarrau bleu, foulard rouge, un chapeau divers plus une arquebuse ou un mousquet.

Au XVIIIe siècle, Silenrieux a marché à la Trinité à Walcourt car le prince-évêque de Liège interdisait ce folklore. Sous le régime français (1794-1819), d’abord les marches furent interdites puis Napoléon les a de nouveau autorisées par le concordat de 1802. Les Hollandais eux aussi ont interdit les marches de 1816 à 1830. Finalement, la marche Sainte Anne a repris en 1863 à l’initiative de la jeunesse. On marchait avec des costumes disparates trouvés dans les casernes. Bien plus tard, en 1964, la marche Sainte-Anne a opté par les tenues 1er empire.

C’est donc dans ces tenues qu’on retrouvera ce week-end les canonniers, les Fontainebleau, les voltigeurs, les sapeurs, les grenadiers et la dernière guérite, tous aux ordres du maréchal Jean-Marie Lambotte. Moments forts de ce week-end, la journée dominicale avec à 10h la grand-messe militaire et dès 11h, le grand tour et bien entendu la rentrée prévue vers 15h30.