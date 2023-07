En galerie, Marie-José Bauwens et ses aquarelles

Marie-José Bauwens

Originaire de Grez-Doiceau, l’invitée de ce premier mois de vacances a pu retrouver un peu de sérénité grâce à ses activités artistiques et ce, suite au décès de son époux et de son fils. C’est en 2002 qu’elle a découvert le plaisir de peindre. Jusqu’alors, elle était passionnée par divers travaux créatifs et manuels. Le dessin faisait partie de ses souvenirs scolaires. Ayant grandi dans la campagne du Brabant Wallon, Marie-José Bauwens a toujours été sensible aux charmes et à la variété des paysages environnants. Ce sont eux qui aujourd’hui l’inspirent plus particulièrement, ce qui ne l’empêche d’ajouter dans ses tableaux des images de paysages ardennais comme d’autres lieux découverts au fil du temps.

L’aquarelle, qui est la première technique à laquelle elle s’est initiée, reste son mode d’expression privilégié. Parfois, elle se risque à s’aventurer vers la peinture acrylique et même vers la peinture sur porcelaine. Le non-figuratif l’a aussi tenté et elle s’y sent de plus en plus à l’aise. Participant à plusieurs expositions, elle a déjà été honorée de quelques prix comme un premier prix d’aquarelle à Bois de Villers.

Après ce mois à la galerie de l’office du tourisme, on la retrouvera, toujours à Cerfontaine, au grand rendez-vous artistique Artistes et Artisans à la mi-août à la salle culturelle. Le rendez-vous soufflera ses 50 bougies, ce dont s’est félicité le député-bourgmestre Christophe Bombled, soulignant la belle collaboration avec le cercle d’animation et l’office du tourisme pour faire de Cerfontaine une cité où tourisme et culture "font si bon ménage" pour reprendre ses propos lors du vernissage de ce samedi.

L’accès à la galerie est libre chaque jour aux heures d’ouverture de l’office du tourisme.