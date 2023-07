De nouveaux conseillers juniors ont prêté serment

Mais avant cela, le député-bourgmestre Christophe Bombled a tenu à leur rappeler leurs droits et leurs devoirs dans la mission pour laquelle ils ont été choisis.

Dès le mois de septembre, ils se réuniront sous la responsabilité de Cindy Préaux, l’animatrice du conseil communal des enfants. Les nouveaux élus viennent de Cerfontaine (Emy Vanden Bossche et Camille Beaumet), de Daussois (Gauvain Leclercq et Thomas Hardy) et de Villers (Eugénie Burlet-Dupont).