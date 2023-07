Après 50 ans, le major descend de cheval, à Villers-deux-Églises

Pas trop chaud et surtout pas de pluie, la Saint Pierre a pu se dérouler dans les meilleures conditions. Un scénario des plus habituels et un grand tour dans la campagne pour terminer par la messe vers 16h30 et le grand rassemblement sur la place du monument, l’occasion de rendre hommage aux victimes des deux guerres comme l’occasion de décorer les plus anciens marcheurs.