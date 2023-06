Et si Cerfontaine participait à la gestion de son aérodrome?

Rapidement

C’est donc à la vitesse de l’éclair et sans le moindre débat que sont approuvés unanimement le compte 2022 de la fabrique d’église de Silenrieux, la désignation des délégués à l’AG de l’intercommunale Igretec, les délégations de compétences au collège communal et au directeur général en matière de marchés publics et de concessions ou encore un règlement complémentaire sur la circulation routière concernant quelques rues, la vente d’une parcelle communale et enfin les modalités de recrutement d’un assistant social au CPAS.

3 questions

L’opposition Cerf + pose ensuite trois questions d’actualité au député-bourgmestre Christophe Bombled. Une question pour chaque conseiller de l’opposition !

Joseph Delwart s’intéresse aux suites de la faillite de l’aérodrome. Après avoir exposé la situation, le conseiller interroge le collège sur ce qu’il compte faire. Lui suggère une collaboration entre la Sowaer, la Commune et pourquoi pas l’ASBL les lacs de l’Eau d’Heure, en précisant: "Peut-on envisager un usage partagé comme des emplacements pour camps scouts ou encore pour le développement d’événements musicaux d’ampleur ?"

Autre intervenant et autre question: Bernard Deprez interroge sur la possibilité de créer un groupe de travail PAEDC (Plan d’Action Énergie Durable et Climat), un plan auquel Cerfontaine a adhéré en 2019 mais sans jusqu’ici réellement s’investir. Bernard Deprez ajoute: "Nous proposons la constitution d’un groupe de travail commun majorité communale et Cerf +. Cet engagement dans la transition pourrait aboutir à un autre engagement, celui d’un coordinateur POLLEC pour 3 ans financé à 100%".

Quant à Cédric Leclercq, il veut s’attarder sur le SDT, le schéma de développement territorial détaillant les grandes lignes de l’aménagement du territoire wallon à l’horizon 2050, des mesures qui pourraient avoir un impact à l’échelle locale. Et au nom de Cerf + de proposer dès le courant de juillet un atelier de réflexion et d’échanges au sein du conseil communal avant de remettre un avis argumenté au Gouvernement Wallon.

Les trois questions ne manquent pas d’attirer toute l’attention de Christophe Bombled, celui-ci apportant des réponses nuancées mais pleine de positivité. A-t-on vécu la fin du bras de fer entre majorité et opposition à Cerfontaine ? En tout cas, ce conseil de juin s’est illustré par un dialogue cordial entre d’une part l’opposition Cerf + et le député-bourgmestre Christophe Bombled.