Le soleil a bien épaulé le Brass’Heure

Un nouveau week-end de rêve pour Fred Lépine et ses assistants qui ont mis sur pied une nouvelle édition du "Brass’Heure". Ce rendez-vous est incontournable pour les amateurs de bières et surtout celles et ceux qui osent se lancer à la conquête de houblons moins connus. "Ma Mère Spéciale", "Enfant Terrible", "Femme fatale" ou encore "Petite vertu" et "Poivrote", voilà des bières qui sans doute ne disent rien à la plupart d’entre nous mais qui ont été appréciées à différents degrés aux participants à ce week-end Brass’Heure.