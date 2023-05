Des mesures, pas de mesurettes pour Cerfontaine

Unanimités

S’en suit alors une longue litanie de remplacement de la conseillère démissionnaire par un colistier au sein d’intercommunales et autres commissions. Joseph Delwart et Bernard Deprez se partagent ces missions. On reste dans les intercommunales dont il faut approuver l’ordre du jour des prochaines assemblées générales. Tout cela se fait en un temps record avant d’aborder quelques autres points qui eux aussi ne demanderont pas des heures et qui, comme le reste, seront votés à l’unanimité.

Il est en ainsi pour le compte 2022 de la fabrique d’église de Cerfontaine avec un excédent de 2 276 € et pour le cahier des charges de la prochaine vente de bois, prévue le 17 juin, avec malheureusement pas assez de portions pour contenter tout le monde.

À ce propos, Cédric Leclercq (Cerf + ) souligne la problématique de l’éloignement de certains sites pour des Cerfontainois qui ne disposent de gros moyens de débardage. Il s’inquiète également des dégâts faits par certains débardeurs qu’il faudrait rappeler à l’ordre via le Département de la Nature et des Forêts.

Un subside exceptionnel de 2000 euros sera accordé au comité de jumelage Cerfontaine – Louiseville pour l’organisation des festivités qui seront mises sur pied pour célébrer les 20 ans du jumelage.

Résilience

Un point supplémentaire présenté par le conseiller MR-IC Stéphane Hardy complète alors la séance publique. Il s’agit de l’appel à projet Résilience biodiversité climat visant à subsidier des projets pour lutter contre le réchauffement climatique et réguler les inondations autant que les sécheresses. Il convient de renforcer la résilience des territoires par l’adaptation au changement climatique et la prévention des risques. Le BEP propose d’accompagner la commune de Cerfontaine dans la réalisation d’une retenue des eaux de ruissellement de la rue des Montys et d’une amélioration de son écoulement vers l’Eau d’Heure (coût estimé: 12 150 € HTVA).

"Nous saluons cette action, souligne Bernard Deprez, et souhaitons pouvoir, ici au conseil, approuver de nombreux projets de ce type".

Rappelant d’autres actions qui n’ont pas été retenues auparavant (PCDN, coordinateur Pollec, mobilité, déchets,…) le nouveau conseiller conclut: "Si la majorité communale s’engage intégralement dans la résilience, Cerf + sera un partenaire. Si la majorité communale se satisfait de quelques mesures cosmétiques, Cerf + lui rappellera ses engagements". En un mot comme en cent, des mesures mais pas des mesurettes. Ce à quoi le député-bourgmestre Christophe Bombled (MR-IC) rétorque qu’un autre projet est déjà envisagé à Daussois. Mais de conclure: "Mais que ce soit clair, on ne fera pas tout ce que vous aviez envisagé".