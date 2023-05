Musique et nouilles

Il ne faut pas aller chercher bien loin pour trouver les deux instigateurs de ce succès, Pascal Delauvaux, un prof de math retraité et bien entendu fou de musique et son épouse Ha Pham Thi Ngoc, d’origine vietnamienne, dont la confection de nems ou de nouilles n’a plus aucun secret.

Le pari dans lequel ces deux Senzeillois s’étaient lancés l’an dernier, le Covid à peine oublié, était un peu fou: mettre sur pied un festival de musique en tous genres avec la complicité de musiciens et de groupes musicaux amateurs et de la région. Les moyens étaient plus que modestes, une ou deux tentes et l’entrée du garage servant de scène. Et ils sont venus, en nombre même. Par amour de la musique certes ou peut-être par simple curiosité. Un premier succès qui étonna sans doute le couple à l’origine du projet, mais la réalité était devant leurs yeux: ce franc succès devait inévitablement appeler une seconde édition.

2023

Faire aussi bien voire mieux, c’était le défi pour 2023. Pour cela, pas moins de douze groupes étaient à l’affiche de cette édition. Les Dandy Shoes ont ouvert le bal, suivis du groupe Shoot B et de leur chanteuse Ingrid Loiseaux. Les prestations suivantes connaissaient le même engouement avec, entre autres, le chanteur batteur Pascal Fortuné, le duo 2U , le groupe Magmass ou encore Tonton Crevette et Mononk Roland ou aussi François Surinx.

De la musique à volonté et donc aussi les délices vietnamiens, des nouilles et des nems préparés par la maîtresse de maison. Le tout était arrosé de quelques bons breuvages, ce qui, on l’imagine, ajoutait encore quelques degrés à l’ambiance du festival.

Ne négligeons pas non plus qu’une météo très coopérative n’a pas freiné les ardeurs de festivaliers.

Vu le succès de 2023, on peut s’attendre à une nouvelle édition l’an prochain. Mais Pascal Delauvaux tient à préciser: "Pas question d’agrandir le festival. Il faut que ça reste gérable dans une belle ambiance villageoise. Mon objectif est d’offrir de bons moments musicaux aux spectateurs mais aussi de permettre aux musiciens et chanteurs régionaux de se croiser".

Pascal et son épouse comme les bénévoles qui leur ont donné un coup de main ont réussi leur second pari dont les bénéfices seront consacrés à mettre sur pied le troisième.