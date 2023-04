Joseph Delwart retrouve le conseil communal

Pas le moindre débat sur des sujets, il faut le dire, qui ne prêtaient pas à la discussion comme le rapport des rémunérations 2022, l’assemblée générale prochaine de l’intercommunale IMIO, la participation de Cerfontaine au projet Action Sculptures ou encore la location d’une parcelle communale passant d’Étienne Mille à son fils Éric.

Joseph Delwart

Joseph Delwart n’est pas un inconnu dans le monde de la politique communale de Cerfontaine, ni même dans le monde politique régional. Durant une dizaine d’années, il fut attaché au cabinet ministériel de Guy Lutgen. Diplômé d’agronomie, il fut en charge des dossiers de la régionalisation de l’agriculture. Par la suite, il a été directeur de l’office wallon du développement rural puis encore directeur de l’organe payeur de Wallonie. Politiquement encore, il assumera la présidence de l’arrondissement du PSC.

Sur un plan purement communal, entre les années 80 et 90, il se présente sur la liste PSC et siège au conseil communal quelque temps avant de démissionner. Une fois la retraite venue, lors des dernières élections communales, il souhaite voir une opposition face à l’imposante liste IC-MR. Il est alors à l’initiative d’une liste, Cerf + qu’il conduira d’ailleurs en 2018 avec l’objectif d’alimenter le débat et de servir d’aiguillon, pour reprendre ses propos. Il n’est pas élu et c’est suite à la démission d’Hubert Lechat qu’il a l’occasion de réintégrer le conseil. Parmi ses objectifs, faciliter l’accès à la transparence et à plus de débats sans, pour autant, être systématiquement contre ce que pourrait imaginer la majorité. Et de nous confier que déjà il prépare l’échéance de 2024.

Mais Joseph Delwart, c’est aussi l’homme-orchestre de la Foire Verte qu’il a initié, il y a déjà 30 ans. Outre la Foire Verte, évoquons aussi le jumelage entre Cerfontaine et Louiseville, au Québec, comme le mouvement des confréries québécoises et belges. Joseph Delwart est un homme d’action et il lui est donné ici l’occasion de le prouver une fois encore.