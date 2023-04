Le marbre du rond-point de Senzeilles a été sculpté

Lors des travaux de construction d’un rond-point à Senzeilles à proximité de l’école, il y a une vingtaine d’années, un imposant bloc de marbre issu de la carrière du Beau Château a été installé au centre de la localité. Ce bloc à l’état brut rappelle certes un pan important de l’histoire du village et de sa carrière, mais ce monolithe méritait sans doute beaucoup mieux.

Luc De Man, à titre gracieux

Mériter mieux, mais comment ? Le maïeur cerfontainois, toujours prompt à réagir, spécialement quand il s’agit d’ajouter une note culturelle à sa Commune, a proposé à l’artiste gantois dont plusieurs œuvres garnissent déjà quelques coins de l’Entre-Sambre et Meuse, d’user de ses instruments de travail pour donner une réelle identité à ce bloc de marbre. Le bourgmestre a laissé libre cours aux inspirations du sculpteur.

Depuis quelques jours, Luc De Man est au travail pour transformer via la magie de son talent et de son imagination ce gros caillou en "Cube 140", un type de volume auquel il attache une importance particulière (comme à la sphère également). "Les créations humaines et les excès de confiance ingénieux débridés entrent toujours en dialogue ou en lutte avec la pureté et la puissance indomptable de la nature, précise-t-il. Et c’est le point de départ de mes sculptures que je crée dans divers matériaux comme le bois, le marbre et l’acier. Les forces primitives, la nature et les formes organiques sont réduites à une sphère, tandis que l’activité humaine est récupérée dans la poursuite ultime du cube parfait. L’observation de la nature et de l’homme et la recherche de l’équilibre entre les deux sont à la base de la série Cubes".

Désormais, le rond-point de Senzeilles ne sera plus tout à fait le même, celui autour duquel on a pris l’habitude de tourner sans même jeter un regard à son centre.

Grâce au travail, et ce à titre gracieux, de ce généreux artiste, chacun des passants pourra regarder une œuvre d’art tout en se forgeant sa propre interprétation. Un bon point de plus au bilan culturel de Cerfontaine, que la minorité trouvait pourtant trop pauvre lors du dernier conseil communal…