En attendant le feu vert de l’organisation, on se regroupe dans le petit chapiteau installé sur le jeu de balle. Puis, un premier tambour semble se réveiller, puis un autre et troisième. La clique des musiciens de service emboîte directement le pas et c’est parti pour le tour du village.

Quelques individualités brillent par leur originalité mais on remarque surtout ce groupe importé directement de Venise ou encore ces jeunes devenus le temps d’une journée des aventuriers. Tout se déroule à merveille avant de faire passer un sacré quart d’heure au bonhomme Hiver. Tout se clôture au chapiteau dans la bonne ambiance qu’on devine.