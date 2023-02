Vous aimez la photo ? Participez au concours de l’Office du tourisme

D’abord, du 16 février au 15 août, temps pendant lequel les participants auront le temps d’envoyer leurs photos. Après une phase de sélection de 15 jours environ, le jury va soumettre les 15 clichés qui ont eu leur faveur au vote du public via sa page Facebook, et ce pendant tout le mois d’août. Une belle façon de départager les meilleures photos.

La photo qui sera primée sera choisie pour être la couverture de l’annuaire 2024. Les photos classées 2e et 3e seront imprimées comme cartes postales qui seront mises en vente à l’Office du Tourisme. Pour en savoir plus sur le règlement de ce concours et autres modalités, cliquez sur le site de l’Office du tourisme de Cerfontaine.