Cerfontaine: il frappe son ex-compagne devant leurs 4 enfants

Il est aussi poursuivi pour menaces et coups et blessures. "Elle a repris les cours et j’ai constaté au fil du temps qu’elle s’éloignait. Elle avait rencontré quelqu’un. Je n’arrivais pas à concevoir de perdre ma famille. La charge émotionnelle a été trop importante", reconnaît le prévenu qui avait aussi un problème d’alcool. "Oui, quand j’étais en prison, je me suis rendu compte que boire plusieurs bières par jour, ce n’était pas normal."