Feu d'artifice de Cerfontaine: on ne badine pas avec la sécurité.

Pour le feu d’artifice de ce nouvel an, comme pour les autres éditions, les mortiers sont tirés depuis la grand-place. Des barrières délimitent le périmètre strictement interdit au public. Et si, par hasard, un citoyen ayant anticipé l’arrivée de 2023 à force de bons crus ou de houblons se retrouvait du mauvais côté de la barrière, rien ne pourrait démarrer. Les règles strictes comme nous le précise le député-bourgmestre Christophe Bombled. Il rappelle que le poste avancé des pompiers est à quelques mètres seulement et que les hommes du feu peuvent presque déployer les longs tuyaux en laissant sur place leurs camions.

Et le premier Cerfontainois de rappeler que les feux d’artifice privés ne sont permis qu’après accord des autorités et dans certaines conditions. Ceux qui voudraient déroger à la règle s’exposent à des amendes administratives. Mais apparemment, aucune demande n’est parvenue à l’administration.

Il est vrai qu’avec le feu d’artifice de la Commune, du syndicat d’initiative et du Cercle d’animation est moins cher et moins dangereux. En outre, il est beaucoup plus beau. Pour couronner le tout, un verre de vin chaud était offert, comme chaque année, par les organisateurs dès que les dernières boules de feu se sont éteintes.