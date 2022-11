Cerfontaine: Marie-José Bauwens peint la nature

Son cadre de vie est, depuis toujours, un cadre rural verdoyant, aux paysages ouverts et variés qui sont de trop rares petits coins de campagne préservés. Ces sites rescapés de son univers villageois inspirent ses réalisations picturales. La nature et les autres coins qu’elle découvre avec bonheur sont spontanément ses sources d’inspiration. Marie-José prend aussi beaucoup de plaisir à peindre les fleurs de jardin et quelques portraits.

L’Ardenne la séduit également car la nature y est souvent intacte et les villages recèlent encore de beaux lieux liés à la vie paysanne.

La lumière de la mer ou des plages, ont également été à l’origine de certaines de ses œuvres. Enfin, elle avoue que représenter des fleurs éveille toujours chez elle une émotion particulière. Les expositions auxquels elle a participé sont légion, en Belgique comme à l’étranger.

Et après tout cela, comme si cela ne lui suffisait pas, elle désire aussi s’initier à la technique ancestrale du "Kintsugi", ou l’art de la résilience, une technique japonaise qui consiste à réparer les objets en porcelaine ou en céramique.

Après avoir déjà exposé à Cerfontaine à la mi-août en 2017 et 2018, Marie-José Bauwens et ses œuvres seront, durant tout ce mois de novembre, à la galerie de l’office du tourisme.