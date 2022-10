À part ça, tout a été approuvé unanimement

Les onze points de l’ordre du jour ont rapidement été parcourus et votés unanimement, lors du conseil communal de lundi, à Cerfontaine. Comme l’augmentation de la subvention à l’Office du Tourisme, d’un montant de 10 000€. Pas de problème non plus pour la modification budgétaire communale et celle du CPAS, cette dernière engendrant une diminution de la dotation communale de 70 000€. La fabrique d’église de Villers-deux-Églises a fait ses comptes 2021 avec un excédent de 938 € et celle de Senzeilles propose un budget 2023 avec une participation communale de 0€.