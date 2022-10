Cerfontaine: remise des prix à la Royale amicale du jeu de quilles

Autres résultats: Olivier Vandorpe est le champion messieurs avec 372 quilles, s’étant même distingué avec la plus haute volée de 9 quilles et la plus haute série de 24 quilles. Le plus grand nombre de brouettes revient à Valentin Étienne et Micheline Dropsy alors que les 8 heures non-stop disputées en mai ont été remportées par Fabien Vandorpe, Loïc Champion et Sébastien Pirmez.

Les responsables du jeu de quilles cerfontainois ont profité de cet anniversaire pour mettre sur pied une petite expo avec les archives d’Hubert Maudoux, de René et Agnès Motte. Des fleurs ont été déposées au cimetière en pensée pour les anciens.

Rendez-vous en avril 2023 pour une nouvelle saison.

www.cerfontaine.be/quilles