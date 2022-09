Chaque type de pratique aéronautique sera représenté par un club présent avec ses appareils. En fonction de la météo, des démonstrations seront organisées. Les clubs d’aéromodélisme viendront avec plus de 30 appareils de tous les types et le public pourra assister à plusieurs démonstrations de vols acrobatiques et circulaires. Les drones auront aussi leur place, des plus petits jusqu’au matériel professionnel. Les planeurs feront partie de la fête, ainsi qu’un simulateur très réaliste. De la petite restauration et un bar compléteront ces portes ouvertes.