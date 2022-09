Concours de façades fleuries à Cerfontaine: Senzeilles, haut la main verte !

1. Xavier Coulon de Senzeilles, 2. Fanny Gobillon de Senzeilles, 3. ex aequo, Élise Berteaux de Senzeilles, Anne Gobeaux de Senzeilles et Anne Masset de Soumoy.

En 6. Didier Pector de Senzeilles, 7. ex aequo, Fernand Gondry de Senzeilles et Anne Bourtembourg de Villers-deux-Églises, 9. ex aequo, Angélique Coulon de Senzeilles et Sandrine Gissalin de Silenrieux, 11. Vanessa Gailly de Senzeilles, 12. ex aequo Pol Pector de Senzeilles et Christiane Marijsse de Daussois, 14. ex aequo Marie Saint Guillain de Silenrieux, Agnès Motte de Cerfontaine et Sylviane Moldenaerts de Cerfontaine, 17. Catherine Hullaert de Senzeilles, 18. Robert Henaux de Cerfontaine, 19. Marie-Claude Dehu de Cerfontaine, 20. Catherine Brousmiche de Cerfontaine.

Un top 20 pour lequel le village de Senzeilles se taille la part du lion. La remise des prix s’est clôturée autour du verre de l’amitié.