Douze couples cerfontainois ont été congratulés

Comme c’est la coutume à Cerfontaine en cette toute fin d’été, la Commune tient à mettre à l’honneur les couples fêtant au cours de l’année leurs noces d’or, de diamant et même de brillant. Douze couples ont répondu à l’invitation des autorités communales, 5 couples célébrant 50 ans de vie commune et 7 couples soufflant leurs 60 bougies de mariage. Quelques autres couples n’ont pas pu rejoindre l’église et la salle culturelle, ils recevront la visite des responsables communaux d’ici quelques jours.