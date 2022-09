Ce vote, ce fut une formalité. Et ça ne pouvait être rien d’autre, de l’avis du seul conseiller de l’opposition présent, Hubert Lechat (Cerf + ) qui a fait remarquer au collège que plus de 40 jours séparaient le dépôt des comptes à l’administration communal et leur approbation par le conseil. Du coup, ce compte est réputé exécutoire, quel que soit le vote des élus. "Je demande que ce soit présenté dans les délais dorénavant. S’il devait y avoir un problème dans un compte un jour, nous devons pouvoir intervenir", intime-t-il au collège tandis que le bourgmestre lui répond un laconique: "Dans la mesure du possible." Même remarque pour un compte de fabrique, juste après. Plus de 40 jours après le dépôt des chiffres par les fabriciens.

"Nous revenons ici à la question de la fréquence des conseils communaux. Si les conseils étaient plus fréquents, on ne dépasserait pas les délais. Vous ne respectez pas les 10 conseils par an. Je vous demande donc d’y veiller à l’avenir", rappelle-t-il à Christophe Bombled.

"Dans la mesure du possible", répète le mayeur, d’emblée rétorqué par le conseiller de l’opposition: "Il n’y a pas le choix, c’est la loi…"