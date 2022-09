Cerfontaine: «Madame Lalieux, venez voir le travail d’un CPAS rural»

La ministre (PS) a donc débarqué de la capitale pour découvrir Cerfontaine et son action sociale.

C’est Céline Motte, présidente du CPAS, qui a présenté la structure qu’elle dirige depuis son élection en 2012.

Quelques statistiques, d’abord, pour éloigner la ministre de ses habitudes bruxelloises: Cerfontaine, c’est 5014 habitants, 60/km2 et le CPAS, c’est une équipe de 7 personnes en plus des deux directeurs, dont 4 travailleurs sociaux.

Mais si les effectifs sont si mini, le travail ne manque pas: 155 aides sociales sont en général apportées chaque année, ainsi qu’en moyenne 25 secours urgents. Cela va d’aides en espèces à de l’alimentation, au paiement de factures, à l’octroi de garanties locatives ou à une aide administrative.

Ces aides suscitent une attention particulière, par les temps qui courent: 7200 € d’aides alimentaires, 42291 € du Fonds mazout, 9481 € du Fond Énergie ou encore 4466 € du Fond social de l’Eau. Au milieu de ces chiffres, une statistique anormale: en 2021, seulement la moitié du Fonds Énergie disponible a été distribuée et la tendance est la même pour cette année, malgré la crise actuelle. "Pour l’activer, il faut avoir une dette dans le domaine des énergies", explique Céline Motte.

"Non, insiste la ministre. On peut aussi l’octroyer aux gens qui risquent de s’endetter à cause de factures d’énergie. Si on peut prouver que les revenus ne peuvent pas absorber les factures, on peut octroyer ces aides. Des inspecteurs sont parfois hésitants à l’accepter mais j’insiste sur ce point."

Autre spécificité de nos zones rurales: on parle d’aides pour le gaz en ville, de chèques mazout… mais rien ne concerne le pellet, soulignent Christophe Bombled et Céline Motte. "J’aimerais que l’on apporte des aides pour tous les types de chauffage en effet, répond la ministre. Le pellet, c’est une spécificité wallonne, car on n’en utilise presque pas en Flandre et à Bruxelles. Je sais que la Wallonie va porter le débat prochainement."

Faut-il relever le seuil d’octroi des aides? La classe moyenne aussi rencontre des difficultés actuellement, plaident les Cerfontainois. "Je voudrais que les aides soient fonction des revenus et non des statuts, acquiesce la ministre. La pire des choses, c’est de s’endetter pour des énergies. Or, les classes moyennes ne peuvent pas bénéficier des tarifs sociaux."

Le travail des équipes de l’Action sociale, c’est aussi la guidance budgétaire, de plus en plus sollicitée, ainsi que la médiation de dettes.

Au magasin de seconde main

Lors d’une visite de terrain, la ministre a pu découvrir le magasin de vêtements de seconde main et le service de repassage. Avec le taxi social et les repas à domicile, ils constituent des services proposés à toute la population cerfontainoise, sans distinction. Là, Karine Lalieux a pu rencontrer Isabelle au fer à repasser, embauchée depuis trois mois en article 60. Ce job devrait lui permettre, au bout de 18 mois, de récupérer des droits au chômage. Mais l’objectif ne semble pas là: "J’aimerais, après, poursuivre dans le repassage parce que j’aime bien, nous explique-t-elle. Sans cette embauche en article 60, je n’aurais pas été formée au repassage et je n’aurais pas osé me présenter dans une société privée. Au terme de mon passage ici, par contre, j’espère pouvoir décrocher un job."

L’article 60, c’est la porte vers une réinsertion sociale, en ville comme à la campagne.

Les défis du CPAS rural

Céline Motte a profité de la visite de la ministre pour glisser qu’un CPAS fait doublement les frais des hausses des prix de l’énergie: par l’augmentation des demandes d’aides, mais aussi par l’augmentation des frais de fonctionnement du service. Autre inquiétude pour l’avenir: la hausse des aides sollicitées pour les résidents en maison de repos. Les prix élevés pratiqués dans les homes sont de plus en plus souvent difficiles à supporter pour les pensionnés.

Le personnel du CPAS a évoqué quelques spécificités du travail en milieu rural, en fin de rencontre: une équipe réduite nécessite une adaptation constante, en cas d’absence dans le personnel, mais aussi une polyvalence chez chacun. Tout le monde y fait un peu de tout, par la force des choses. La proximité est aussi un avantage, pour mieux cerner les dossiers… et lutter contre les tentatives de fraude, de plus en plus nombreuses.

Désormais, en commission, quand le député MR parlera de son CPAS rural, la socialiste bruxelloise comprendra davantage de quoi il parlera…