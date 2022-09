Mireille Lambert et ses aquarelles à l’office du tourisme de Cerfontaine

Mireille Lambert est originaire de la belle région entre Thy-le-Château et Laneffe. Elle a fait ses études à Charleroi et elle est diplômée du titre de régente en Arts plastiques. Pendant ses années de formation, elle se souvient avoir parcouru en famille de nombreux chemins de campagne et des sentiers forestiers entre Fagnes et Famenne, aux bords de la Thyria, de l’Eau d’Heure, et en été, entre Lesse, Lomme et Ourthe.