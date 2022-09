Au Slot’Heure, on boit et on conduit!

Nous sommes ici un cran au-dessus avec le Slot’Heure de Cerfontaine que Fred Lépine a monté dans les locaux du site du Moulin et ce en collaboration avec la Foire Verte de l’Eau d’Heure. Les bolides miniatures, c’est déjà une longue histoire pour Fred Lépine quand, dès son jeune âge et accompagné d’un autre mordu de la discipline, Patrick Massinon, il s’est pris de passion pour les courses en tous genres en modèle réduit. Cette passion ne l’a jamais quitté, jusqu’à créer ses propres pistes à Cerfontaine.

Et c’est autour de ces pistes qu’entre amis s’organisent différentes compétitions comme celle de ce dimanche, le challenge de la Saint-Eugène.

Cerfontaine et la Saint-Eugène, c’est une autre histoire à laquelle Fred Lépine est mêlé puisque c’est lui qui a mis sur pied en 2011 cet autre rendez-vous festif aux accents irlandais. Depuis, il permet aux amateurs de bières de déguster quelques bons breuvages, avec modération bien entendu, et plus particulièrement quelques bons stouts ou quelques produits sortant des sentiers battus.

Challenge et repas

Mais pour revenir à notre propos initial, ce dimanche dès 11h, ils étaient bien là, les amis, les pilotes d’autres clubs à se livrer bataille sur les pistes cerfontainoises. Au programme, plusieurs compétitions: la course Porsche NSR ou la course JK McLaren. Des tours de pistes à une allure folle, des sorties de route mais toujours une ambiance des plus conviviales.

La journée sportive était agrémentée du traditionnel repas où la bière pouvait tenir sa place, toujours avec la modération qui s’impose.

Cette belle passion se partage entre amis mais n’importe qui peut rejoindre le groupe, en cliquant sur la page Facebook du Slot’heure.

Pour les curieux aussi, c’était une belle journée. Ce fut l’occasion de découvrir cette discipline sportive et surtout de faire connaissance avec ces pilotes qui prouvent là que boire et conduire n’est pas toujours incompatible… Uniquement dans le cas des bolides miniatures, bien entendu.