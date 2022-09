S’il est le patron de la Russie comme de l’Écosse, c’est en fin de vacances qu’on le fête à Soumoy lors d’une des six marches de l’entité de Cerfontaine.

Cet événement a vu sa toute première édition se dérouler en 1945, puis il s’est poursuivi avec des hauts et des bas, les marcheurs déposant les armes à certaines périodes pour les reprendre par la suite.

Deux jours durant, officiers et soldats ont arpenté les rues de la petite cité d’où émerge un superbe château. Si la journée de samedi était essentiellement consacrée à la visite des différents quartiers, c’est dimanche que la compagnie déployait tous ses fastes avec comme point de départ le château de Soumoy. Lors de la prise des drapeaux, on a pu constater que les troupes étaient plus fournies que de coutume, avec la présence de représentants de chaque marche de l’entité à l’occasion des 20 ans de la Saint André. La journée a été longue, faite de procession et de défilés pour se conclure par le bataillon carré et la retraite aux flambeaux.