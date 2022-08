Projet CADI: une ferme-école pour partager les savoirs à Cerfontaine

Cela passe par le soutien et le renforcement des activités des producteurs d’ores et déjà actifs, mais aussi par le soutien à l’installation de nouveaux producteurs. L’un des chemins empruntés pour la mise en œuvre de ce projet est la création de "Fermes écoles pilotes".

D’une durée de trois ans, l’expérience a commencé en 2021. Actuellement, six fermes-écoles existent, dont deux sont déjà des structures affirmées. Pour une personne qui souhaite se lancer dans le maraîchage ou l’élevage, ces fermes constituent une aide précieuse. On peut y compter sur des gens qui ont une expérience dans le domaine et qui acceptent de transmettre ses connaissances.

La ferme de l’Ange Gardien

Dans ce cadre, Cadi met en relation les différents acteurs. Les secteurs d’activité sont larges: maraîchage, culture de céréales, meunerie et boulangerie, pépinière de comestibles, élevage, arboriculture fruitière, transformation, vente en circuit court…

Et justement, ce jeudi 19 août, les responsables de la Chaîne Alimentaire Durable Intégrée ont proposé une rencontre entre, d’un côté, des porteurs de projet agricole à la recherche d’un lieu de production, d’une terre, d’outils et/ou de travail à partager et, de l’autre côté, des agriculteurs/producteurs prêts à transmettre leurs pratiques et savoir-faire. Le lieu choisi était la ferme-école de l’Ange Gardien à Villers-deux-Églises. En arrivant dans l’exploitation d’Yseult Bertrand, on est d’abord frappé par la quiétude des lieux. Pas de hangars débordants de machines coûteuses. Les poules sont élevées en plein air. Au loin, le troupeau de brebis déambule. Un alignement parfait d’arbres hautes tiges et de rangées de fraisiers complètent le décor.

Vous l’aurez compris, pour cet agriculteur, la diversification permet, entre autres, de pallier une mauvaise année de l’une ou l’autre production.

Partager son expérience

" Je suis cheffe d’entreprise indépendante depuis 2016", explique Yseult Bertrand, en accueillant les participants."J’ai repris la ferme à un oncle qui élevait du bleu-blanc-belge. Mais cela ne correspondait pas à ce que je voulais faire. L’exploitation couvre 25 ha. Je cultive des fraises que je transforme en confiture et en glaces. Je produis de la viande d’agneaux et des poulets de chair. Avec un autre producteur, nous avons un magasin à la ferme. Les ventes s’effectuent par l’intermédiaire de Coopesem. Vu la taille de nos exploitations, nous partageons du matériel avec d’autres producteurs." Et de se déclarer prête à transmettre un maximum de connaissances à d’autres producteurs qui voudraient se lancer ou changer de type de production.

5 ans pour Coopesem et La Botte Paysanne

Une des difficultés pour ceux qui souhaitent développer un projet est l’accès à la terre. Pour Catherine Tellier, de la Coopérative « La Botte Paysanne » et partenaire du projet CADI, il existe des solutions.

"On peut faire appel à "Terres en vue" et des terrains publics peuvent être mis à disposition", souligne-t-elle. "Nous avons le cas pour le moment où 2 à 3 ha de terrains publics vont être mis à disposition pour créer une ferme. Nous aidons à trouver des solutions. Quant au matériel, au vu des investissements nécessaires et de la petite taille des exploitations, nous pouvons servir de relais pour en trouver. Mais bien souvent, ce sont des initiatives individuelles." Des études ont été réalisées sur les besoins des producteurs sur le territoire, ce qui a permis d’avoir une idée beaucoup plus claire sur leurs besoins.

"Nous travaillons sur le partage d’outils, de lieux de stockageet sur la faisabilité d’une légumerie",reprend notre interlocutrice."Nous commençons à organiser des rencontres entre producteurs et "mangeurs". Un de nos objectifs est de rapprocher nos deux coopératives, Coopesem et la Botte Paysanne,.qui ne sont pas concurrentes. Elles vont toutes deux fêter leurs 5 ans cette année et nous avons décidé d’organiser une fête commune. La Botte Paysanne fonctionne avec une épicerie et Coopesem avec des pré-commandes distribuées dans plusieurs endroits. Nous avons les mêmes buts, consolider l’offre existante et la développer, favoriser l’installation de nouveaux producteurs."

Des fermes-écoles sont prêtes à aider les personnes désireuses de produire une alimentation saine et respectueuse de la nature et qui recherchent des terres. Dans ce cas, il ne faut pas hésiter à contacter une des deux coopératives. Il en va de même si des particuliers ou des organismes disposent de terrains disponibles.

info@labottepaysanne.be ou 0470 31 62 76 – www.coopesem.be ou 0493 29 99 86.