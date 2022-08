La Foire Verte à Cerfontaine: nature, terroir, tradition et plein soleil

Ces dernières années, cet événement éco-responsable a volontairement voulu laisser de côté l’aspect fête foraine pour mettre l’accent sur l’ADN même de la Foire Verte, sa raison d’être aux yeux de Joseph Delwart, le président et de son équipe. Pas étonnant dès lors que dans un joyeux mélange, chevaux, chiens et canards, mais aussi vieux tracteurs, vieilles voitures, VTT, sans oublier les produits bios et les produits locaux y ont trouvé une place de choix particulièrement appréciée du public.

Une ambiance festive

Si le public pouvait assister à des expositions, des démonstrations et recevoir de nombreuses informations, l’ambiance festive n’a pas été négligée. Une joyeuse atmosphère a ainsi été créée, entre autres, par l’harmonie royale de Cerfontaine ou encore par l’accordéon de Jérôme Béroudiaux. Côté gastronomie, les visiteurs ont pu déguster les trouvailles d’Edgard le boucher et son restaurant du terroir.

La Foire Verte a d’autant plus attiré la grande foule que l’entrée y était, comme toujours, gratuite, un détail à ne pas négliger par les temps qui courent.

Un nouvel observatoire

L’événement a été l’occasion de découvrir le tout nouvel observatoire qui vient d’être aménagé à l’extrémité d’un sentier champêtre, en bordure du lac de Falemprise. Cet observatoire sera ouvert au grand public, moyennant quelques conditions élémentaires, et permettra l’observation de la faune aquatique particulièrement riche dans ce coin discret des lacs de l’Eau d’Heure.

Une corde de plus à l’arc de la Foire Verte et à son soutien à tout ce qui touche, de près ou de loin, à Dame Nature comme le sentier didactique, le verger ou l’éco-vitrine. À nouveau, la Foire Verte a démontré sa volonté de mettre en avant l’Entre-Sambre-et-Meuse, cette belle et verte région. Un pari largement réussi avant d’envisager la trentième édition en 2023.

Joseph Delwart et tous ses collaborateurs y pensent déjà. Et nous ne pouvons qu’encourager tous les amoureux de la nature, du terroir et des traditions à réserver le premier week-end d’août prochain.