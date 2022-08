Lacs de l'Eau d'Heure: la zone de baignade de Falemprise fermée

Par les fortes chaleurs, on est tenté de trouver un coin d’eau rafraîchissant pour se baigner. Dans la région, les Lacs de l’Eau d’Heure constituent un point de chute évident. Malheureusement, comme cela est déjà arrivé par le passé lors de fortes chaleurs, la qualité de l’eau évolue, et parfois dans le sens négatif. En cause: la présence de cyanobactéries. Résultat: des interdictions de baignade pour éviter des risques sanitaires pour les baigneurs.