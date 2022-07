Deux fois 70 ans de marche à Silenrieux (PHOTOS)

La marche Sainte-Anne est très ancienne puisque son 400eanniversaire a été célébré en 2019, l’année précédant la pandémie. Elle fait partie des quinze marches reconnues au patrimoine mondial et immatériel de l’Unesco. Le dimanche, avec l’harmonie communale de Walcourt qui l’accompagne, elle compte entre 300 et 350 marcheurs en costumes du Premier empire.

Après une première sortie dans les rues du village samedi après-midi, les marcheurs se sont retrouvés aux environs de la salle "La Silène" pour la formation de la compagnie et le départ vers l’église pour la messe en l’honneur de sainte Anne.

"Depuis les festivités du 400eanniversaire, l’harmonie joue plusieurs morceaux durant l’office religieux",détaille Yannick Blondiaux, l’un des officiers de la marche."Parmi les autres nouveautés, la retraite aux flambeaux se déroule le lundi au lieu du samedi."

Le temps fort de cette édition a été la remise des médailles qui était présidée par le maréchal Jean-Marie Lambotte. Cette fois, c’était son tour d’en recevoir une, et non des moindres, puisqu’il s’agissait de marquer septante années de participation à la marche Sainte-Anne de Silenrieux. Voilà qui n’est pas commun! Son ami Jean-Michel Depris, capitaine des grenadiers, a aussi été honoré pour le même nombre d’années de marche.

Remise des médailles

Ces deux marcheurs ont reçu de vifs applaudissements de toute la compagnie et du nombreux public déjà présent pour assister au départ de la procession. Lorsqu’ils étaient enfants, leur passe-temps favori était de rejouer la marche. Ce sont donc deux marcheurs dans l’âme.

Il était un plus de midi lorsque la compagnie s’est mise en route et que les deux statues, celle de sainte Anne et celle de la Vierge Marie, sont sorties de l’église. Le premier arrêt a été effectué devant le monument aux morts où la poudre a parlé. La compagnie a ensuite pris la direction de la chapelle Sainte-Anne située sur les hauteurs du village, en direction de Boussu-lez-Walcourt.

Un casse-croûte a été offert aux marcheurs qui ont ensuite poursuivi leur route pour regagner l’église en fin d’après-midi. La rentrée a attiré beaucoup de monde, ainsi que le bataillon carré final sur le parking de la salle "La Silène".

Ce lundi, la marche se poursuivra dans un esprit de franche camaraderie et les arrêts seront nombreux jusqu’à la retraite aux flambeaux qui clôturera les festivités de cette édition 2022 de la Sainte-Anne.