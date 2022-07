Refus de permis confirmé pour les poulaillers bios

En janvier, le collège de Cerfontaine avait émis un avis défavorable à ce projet situé à quelques centaines de mètres des quartiers des rues du Pont Rouge, de la Chapelotte et Culot-Massin à Senzeilles. Comme l’avait précisé à l’époque le député-bourgmestre MR Christophe Bombled, quatre éléments avaient motivé la position de son exécutif, à commencer par l’inadaptation de la voirie existante. Il s’agit en effet d’un chemin agricole à peine carrossable, et donc pas du tout conçu pour supporter le passage régulier de camions. Ensuite, le charroi lourd inhérent à l’activité aurait dû traverser des lotissements, avec des nuisances olfactives et sonores pour les habitants.

Trois: il existait des risques de pollution des nappes d’eau souterraines.

Quatre enfin: le collège rappelait avoir délivré un permis unique pour un autre poulailler de type industriel (39600 poulets de chair) à Senzeilles, décision attaquée devant le Conseil d’État mais toujours valide à ce jour. Les deux ministres compétents qui ont examiné le recours étaient Willy Borsus, en charge de l’Économie et de l’Agriculture, et Céline Tellier en charge de l’Environnement. Ils se sont manifestement alignés sur les arguments du collège de Cerfontaine, et sur les recommandations des fonctionnaires délégué et technique. Les porteurs de projet peuvent saisir le conseil d’État d’une requête en annulation, mais il faut pour cela établir l’existence de vices de forme dans la procédure. Ils peuvent aussi déposer une nouvelle demande de permis.